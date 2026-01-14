Yurt dışından 30 Euro altı siparişlerde gümrüksüz alışveriş uygulaması 6 Şubat itibarıyla sona erecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kamuoyunda tepki çekerken hükümet, muhalefetin sert eleştirilerine maruz kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisinin grup toplantısında konuyla ilgili kullandığı ifadeler üzerinden hedef alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemede "geri adım" atılmayacağının mesajını verdi.

'YÜZDE 81 UYGUNSUZ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ'

Türkiye'nin tüketicilere, güvenli, sağlıklı ürün tedariki için ürünleri denetlediğini belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla, muafiyetler kapsamındaki ithalatta yapılan denetimler, tüketicilerin ciddi güvensizlik barındıran, toksik ve kanserojen maddeler içeren ürünlere maruz kaldığını, bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla ortaya koymuştur.

Bize gelen tüketici şikayetleri üzerine Bakanlık ilgili birimleri tarafından yoğun bir ürün denetleme çabası içine girildi.

Yüzlerce ürün alındı, uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendi ve sonuçta yüzde 81 uygunsuz ürün olduğu, analiz sonuçlarıyla tespit edildi.

Bunların içinde ayakkabılar, oyuncaklar, saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen, toksik maddeler var."

Bunun ülke ayırmaksızın uygulandığını belirten Ömer Bolat Özel'e, "Kimin tarafında olduğunuzu ve kime hizmet ettiğinizi bugünkü konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz" diyerek yüklendi.

ÖMER ÇELİK 'GERİ DÖNÜŞ' SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan dün AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası konuşan parti Sözcüsü Ömer Çelik, gümrük vergisi düzenlemesi hakkında açıklama yapmıştı.

Bu adımın haksız rekabete izin vermemek atıldığını savunan Çelik "Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır" diye konuşmuştu.