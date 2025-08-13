Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü, Grup Saymanlığı ve Grup Yönetim Kurulu üyelikleri belirlendi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda yeni görevlendirmeleri duyurdu.

Buna göre, CHP Grup Başkanvekilliği görevine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Grup Sözcülüğü'ne ise Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin getirildi.

Gökan Zeybek, atamaların oy birliğiyle yapıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız, yarından itibaren partimizin Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki eşgüdümünü sağlayacak, Aydın halkının beklentilerine cevap verecek ve belediye hizmetlerinin eksiksiz yapılması için sokağın sesini kürsüye taşıyacak” dedi.

Ömer Günel, yaptığı açıklamada AKP'ye geçmesi beklenen Çerçioğlu’nu belediye başkanlığı görevinden istifaya çağırdı.

Günel, "CHP’nin taban oyuyla Aydın'a belediye başkanı seçilmiş Özlem Çerçioğlu'nun bir an önce bu görevden istifa etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Günel sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gün önce sanırım bir basın toplantısı yapmıştık tüm arkadaşlarımızla beraber. Orada, 25 yıl gibi CHP'nin başına taç ettiği Özlem Çerçioğlu'nun partisine ihanet edip bir başka partiye geçmeyeceğini söylemiştim.

Buna inanmadığımı, inanmayacağımı söylemiştim. Ama görüyoruz ki hayat bizi her zaman şaşırtıyor. 25 yıldır AK Parti politikalarını eleştiren, AK Parti'ye geçenlere hakkını helal etmeyen, AK Parti'yle mücadeleyi kutsal bir mücadele gibi gösterip halkından oy isteyen, Aydın'ı sosyal demokrat belediyecilik örnekleriyle kavrayan, bütün bu hikayelerle Aydın halkından oy alan, CHP tabanından bu şekilde oy toplayan ve o oyla 25 yıl görevde kalan bir kişinin bu halkın oyuna, bu tabanın oyuna, bu tabanın güvenine ihanet ederek CHP’ye cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir saldırıyla üzerine geldi.

Gelen bir partiye intikali, bence herkesi üzmüştür. Aydın halkının bunu affetmeyeceğini çok net bir şekilde ifade ediyorum."