İş insanı ve Türk futbolunun usta yorumcusu Ömer Üründül'ün acı günü.
Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Üründül'ün eşi Emine Gezin Üründül hayatını kaybetti.
Emine Gezin Üründül'ün cenazesi bugün öğle vaktinde Teşvikiye Camisi'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi spor dünyasının tanınmış isimleri katıldı.
Vefat haberini Ömer Üründül, sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.
Üründül paylaşımında, "Hayat arkadaşım çok kıymetli eşim Gezin Üründül’ü kaybettik. Cenazemiz yarın 06.03.2026’de öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir" ifadelerine yer vermişti.