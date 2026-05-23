Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Frank Hu ve ekibi, 123 binden fazla katılımcıyı otuz yıl boyunca kesintisiz takip ederek epidemiyolojik bir veri tabanı oluşturdu. Lancet ve Nature Medicine dergilerinde yayımlanan bağımsız analizlerle de doğrulanan sonuçlar; sigara içmemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloyu korumak ve alkol tüketimini sınırlamak olarak belirlenen 5 kritere uyan kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 74 azaldığını kanıtladı.

Araştırmacılar, bu kurallara kararlılıkla uyan kadınların ömrüne ortalama 14 yıl, erkeklerin ömrüne ise 12 yıl eklendiğini rapor etti.

KALP VE KANSER ÖLÜMLERİNİ RADİKAL ORANDA DÜŞÜRÜYOR

Klinik çalışma kapsamında katılımcıların sağlık verileri her iki ila dört yılda bir düzenli olarak incelendi. Elde edilen somut istatistiklere göre, belirlenen 5 temel alışkanlığı eksiksiz uygulayan bireylerin kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıklardan ölme riski yüzde 82, kansere yakalanma oranı ise yüzde 65 azaldı.

Veriler ayrıca, bu fazladan kazanılan yılların tamamen hastalıksız ve sağlıklı yıllar olduğunu gösterdi. 50 yaşından itibaren bu alışkanlıklara uyan kişilerin tip 2 diyabet, kalp yetmezliği ve tümör oluşumlarından uzak, kronik ağrısız bir yaşlılık dönemi geçirdiği tescillendi.

LİSTEYE HAYATİ BİR GÜNCELLEME GELDİ

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) tarafından ABD verileri üzerinde yapılan en güncel analizler, Harvard'ın orijinal listesine hayati bir madde daha ekledi. Uyku fizyologlarının yürüttüğü kronik araştırma, günde 7 saatten az uyumanın yaşam beklentisini doğrudan düşürdüğünü ortaya koydu.

Yetersiz uyku süresinin, yaşam süresini kısaltan etkenler arasında sigara kullanımının hemen ardından ikinci sıraya yerleştiği saptandı. Uzmanlar, yetişkin yaş grupları için günlük 7 ila 9 saatlik kesintisiz uykunun, biyolojik yaşlanmayı geciktiren en güçlü savunma mekanizması olduğunu teknik raporlarla ilan etti.