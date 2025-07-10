Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, organ nakillerinde çığır açacak yeni bir süreci başlatıyor. ‘Perfüzyon cihazı’ adı verilen sistemle, özellikle ileri yaştaki bağışçılardan alınan karaciğer ve böbrek gibi organların, nakil öncesinde canlıya benzer koşullarda çalıştırılarak uygunluk testinden geçirilmesi sağlanacak.

Organ nakli sorumlu cerrahı Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, yeni dönemde artık ‘marjinal’ olarak tanımlanan, yani ileri yaştaki bağışçılardan alınan organların da daha güvenli şekilde değerlendirilebileceğini belirtti. Prof. Dr. Demiryılmaz, “Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan bu teknolojiyle ülkemizde de organ reddi riski azaltılacak ve daha çok hasta nakil şansı bulacak” dedi.

“MİSYONUMUZU ÜSTLENDİK, BU SİSTEMİ UYGULAMAYA SOKUYORUZ”

Perfüzyon cihazı sayesinde organların canlılık durumunun ameliyat öncesinde test edileceğini vurgulayan Demiryılmaz, “İleri yaş grubundan gelen organların uygunluk oranı düşüyor. Ancak bu cihazlarla karaciğer gibi hayati organları hem çalıştırıp hem gözlemleyerek nakil için uygun olup olmadığını değerlendireceğiz. Hasta yoğun bakıma girmeden önce bu test yapılmış olacak. Bu da hem sonuçlara olumlu yansıyacak hem de yatış sürelerini azaltacak” ifadelerini kullandı.

KADAVRADAN BAĞIŞA ACİL İHTİYAÇ VAR

AÜ Tıp Fakültesi organ nakli cerrahı Prof. Dr. Abdullah Kısaoğlu ise Türkiye’de kadavradan organ bağışı oranlarının hâlâ çok düşük olduğuna dikkat çekerek, “6 binin üzerinde böbrek nakli gerçekleştirdik. Ancak bu nakillerin büyük çoğunluğu canlı vericilerden sağlanıyor. Kadavra bağış oranı sadece yüzde 20-25 civarında. Bu da bekleme listelerindeki hastaların nakle ulaşmasını zorlaştırıyor” dedi.

YETİŞKİNDEN ÇOCUĞA NAKİLDE YÜKSEK BAŞARI

Prof. Dr. Kısaoğlu, merkezde böbrek naklinin her çeşidinin başarıyla yapıldığını belirterek, “Yetişkinden çocuğa böbrek nakli gibi özel vakalarda dahi büyük başarı elde ediyoruz. Özellikle 10-12 kilo altındaki çocuklarda dikkatli olunması gerekse de, biz 7-8 kiloluk çocuklara bile başarılı şekilde erişkin böbreği nakli gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu.

AVRUPA’DA BİR NUMARA

Organ nakli merkezinin hem Türkiye'de hem Avrupa’da kamu hastaneleri arasında birinci sırada yer aldığını hatırlatan Kısaoğlu, “43 yıllık birikim ve güçlü ekip yapımızla, hastalarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Özellikle beyin ölümü gerçekleşen yakınları olan vatandaşlarımızı, organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu bağışlar, bekleyen binlerce hasta için hayata tutunma umudu olabilir” dedi.