Evlerde en sık kullandığımız beyaz eşyalardan olan çamaşır makineleri kireçlere teslim olabiliyor. Kireç çamaşır makinesinin iç aksamlarında biriktiğinde hem makine performansı düşüyor hem de makinenin ömrü kısalıyor. Çamaşır makinesini tamir ettirmek için binlerce lira masraf yapmak istemiyorsanız bazı doğal yöntemler kullanabilirsiniz.

SADECE İKİ MALZEMEYLE KİREÇLERE VEDA

Çamaşır makinesinin ömrünü en az 5 yıl uzatırken performans kaybının önüne de geçebilirsiniz. Bu etkiyi sağlamak için kimyasal içerikli deterjanlara servet ödemeye de gerek yok. Evlerde sadece iki malzemeyle doğal kireç sökücü hazırlayabilirsiniz. İşte çamaşır makinesinin ömrüne ömür katan doğal kireç sökücüler:

LİMON VE TUZ

Tuz suyun sertliğini kırarken, limon suyunun asidik yapısı metal yüzeylerdeki kireç birikintilerini parçalamaya yardımcı olur. Bir su bardağı taze sıkılmış limon suyuna bir yemek kaşığı ince sofra tuzu ekleyip karıştırarak deterjan gözüne dökün. Makineyi 60 derece veya üzeri bir programda boş çalıştırarak rezistanstaki tortuların dökülmesini sağlayın.

SİRKE VE KARBONAT

Bu klasik ikili, birleştiğinde oluşan köpürme etkisiyle boruların içindeki ve tambur arkasındaki ulaşılması zor kireçleri yerinden söker. Makinenin tamburuna bir paket karbonat dökün, deterjan gözüne ise iki bardak beyaz sirke ekleyin. Yüksek sıcaklıkta bir yıkama yaparak hem kireçten arınabilir hem de makinedeki kötü kokuları tamamen yok edebilirsiniz.

Limon tuzu, kimyasal kireç çözücülere en yakın performansı sergileyen, çok güçlü bir doğal kireç sökücüdür. İki yemek kaşığı limon tuzunu bir miktar sıcak suda eritip deterjan bölmesine dökerek makineyi 90 derecede çalıştırın. Bu yöntem, özellikle sert suların bıraktığı kalın kireç tabakalarını temizlemek için en kesin çözümlerden biridir.

LİMON TUZU

