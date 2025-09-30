Fareler, yılanlar ve envai çeşit mikrobun cirit attığı Hindistan kanalizasyonları bazı insanlar için zorunlu bir geçim kapısı olarak görülmeye devam ediyor. Dünyanın sağlık açısından en tehlikeli işlerinden biri olarak kabul edilen kanalizasyon temizliği Hindistan'da elle gerçekleştiriliyor ve bu ilkel temizlik işlemi sırasında herhangi bir koyurucu ekipman kullanılmıyor.

ERKEKLERE VE KADINLARA AYRI GÖREV VERİLİYOR

Temizleme işlemi sırasında erkekler kanalizasyon tünellerini ve foseptik tanklarını boşaltmak için boyunlarına kadar pisliğe girerek büyük risk alıyorlar. Kadınlar ise bu sırada kanalizasyondan çıkarılan dışkı ve pislik artıklarını başlarının üzerinde tuttukları sepetlerde farklı bir noktaya taşıyarak boşaltıyor.

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA BU İŞE BAŞLIYORLAR

Bu tehlikeli meslek birçok kişinin çocuğunu asla yaklaştırmayacağı ortamlarda gerçekleştirilse de hayat şartları sebebiyle çoğu çocuk ailesine yardım etmek için küçük yaşlarda bu işe dahil olmaya başlıyor. Henüz 15 yaşındaki çocuklar bu sağlıksız mesleğe giriş yaparak onlarca hastalığa açık hale geliyor.

İÇKİYE ZORLANIYORLAR

Bu mesleğin çalışanları akciğer kanseri, alkolizm, tetanoz ve karbonmonoksit zehirlenmesinden ölüyor. Bazı durumlarda temizlik sırasında zehirlenerek ölen işçiler de oluyor. Pis kokuyla ve sağlıksız şartları katlanır kılmak için kaçak içki içmeye zorlanan ve 40 yıllık bir yaşam beklentisine sahip olan işçilerin günlük kazancı 3 sterline denk gelirken, liraya çevirince 167 lira gibi bir rakama tekabül ediyor ve çalışanların karın tokluğuna zor yetiyor.