İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da süren mitinglerin bu haftaki adresi Bayrampaşa oldu. Sıcak havaya rağmen Yahya Kemal Parkı önünde gerçekleşen mitinge on binlerce vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa seslendi. Özel, "Adalet Bakanı, ben bugün konuşurken kızıp 'Lan' demişim, bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı yarın 12.00'yi bekle. AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, 'Turbun büyüğü heybede' diyon ya, heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. Yarın 12.00'de CHP Genel Merkezi'ne bütün basın mensuplarını çağırıyorum, imzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor, AKP Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak. Bugün beni tehdit edenler, yarın göreceğiz AK tarafı da kara tarafı da." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla 23 Mart’ta başlattığı mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Şile ve Tuzla’da olmuştu. Her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen buluşmaların yeni adresi bu kez Bayrampaşa oldu. Saat 20.30'da başlayan buluşmaya, yaz sıcağına rağmen on binlerce vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa seslendi. Özel'in, konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Geçen hafta otobüsün üzerine çıktığımızda Balıkesir'de deprem haberi almıştık. Bugün sayın Cumhurbaşkanı iktidar, muhalefet deprem için el ele çalışmalıyız diyor, çağrılarda bulunuyor. İktidarı, muhalefeti, belediyesi beraber çalışmak lazım, doğru. İstanbul'un depremine karşı bir tane arı gibi çalışan vardı. Canla başla çalışan Ekrem Başkan vardı. Onu içeri atacaksın, ondan sonra depremde el ele verelim diyeceksin. Tutacağın el Silivri'de. İstanbul depremi, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi. 1,3 milyon konutun deprem riski taşıdığı, 230 bin konutun acilen kentsel dönüşüme girmesi gerektiği yerde bu işin peşinde olan, planlarını yapan, en büyük hedefi İstanbul'u depremden kurtarmak olan Ekrem İmamoğlu'nun hem içeride tutuklu olması, hem cumhurbaşkanının böyle çağrılar yapması samimi değildir. İstanbul'u seven ve gerçekten samimi olan herkese sesleniyoruz. Yargılanmaktan, hesap vermekten korkmuyoruz. İstanbullunun seçtiği, yetki verdiği Ekrem Başkan'ın görevinin başına istiyoruz.

"Gençler barınma maratonuna başlayacak"

- Üniversite tercihleri bugün sona erdi. Gençler yorucu maratonun ardından nereye yerleştirdiklerine göre yeni bir maratona başlayacaklar. Bu seferki maratonun adı barınma maratonu. KYK yurtları yetersiz, İstanbul'da kiralar 30 bin TL. Eskiden 3 öğrenci bir araya gelip eve çıkabiliyordu KYK kredisiyle. Şimdi KYK kredisi 3 bin TL. 10 öğrenci bir araya gelse güçlükle bir ev tutabilecekler. Her odada iki-üç kişi yatsalar ancak bir eve çıkabilecekler. Tayyip Erdoğan, geçmişteki rakamları küçümseyip, 'Biz geldiğimizde öğrenci kredisi 450 liracıktı' diyor. Döndüm baktım, geldiğinde öğrenci kredisiyle 1,5 çeyrek altın alınıyormuş. Bugün verdiği 3 bin TL ile yarım çeyrek altın alınamıyor. Arkasından ileri geri konuştuğu, beğenmediği rahmetli Ecevit'in verdiği gibi verse öğrenciye krediyi, 1,5 çeyrek altın bugün 10 bin TL eder. 3 öğrenci birleşip bir ev tutabilir. Ama bugün bunun imkanı yok. Ekrem Başkan'ın diplomasını iptal etmek için, ona davalar açmak için görevlendirilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, boğazda kendisi için restore edilmiş bir villada oturuyor. Güya buna savcılık lojmanı diyorlar. 56 milyon TL'ye tadilat yaptırmışlar. Öğrenciler barınamıyor. Eğer 10 bin TL olsa öğrencinin kredisi, gider eve çıkar dedik. 10 bin TL'den eve çıkmak için 5 bin 600 öğrenciye lazım olan para 56 milyon TL. Devletin kendisine sağladığı lojmana 56 milyon TL'ye tadilat yaptıran, 5 bin 600 öğrencinin eve çıkma parasını bir seferde harcıyor. Yazıklar olsun böyle düzene.

"AK Parti'nin yarattığı kara düzeni bitireceğiz"

- Size, yoksulu ezen, zengini, kendine yakın olanları şımartan bu düzene karşı Bayrampaşa'dan söz veriyorum: Biz geleceğiz. CHP gelecek. Aşırı kibrin partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı kara düzeni bitireceğiz, bunların hepsinden teker teker hesap soracağız. And olsun ki, keyif düşkünlerinden, yandaşlardan alacağız, yoksul milletin evlatları üniversite öğrencilerine dağıtacağız. Bize oy vermeyen iki kişiden birine söylüyorum. Biz geldiğimizde elbette hesap soracağız. Ama AK Parti'nin üyesinden, oy verenden, delegesinden değil, aksine bu insanların oyunu alıp keyif çatanlardan, hırsızlık yapanlardan, yolsuzluk yapanlardan, Ekrem Başkan'ı içeri atanlardan hesap soracağız. AK Parti'nin, MHP'nin yoksul, gariban, temiz hiçbir suça bulaşmamış, üye olmuş, oy vermiş kimse korkmasın. Hep birlikte kurtulacağız bu AK Parti'nin kara düzeninden, emeklinin karnını hep birlikte doyuracağız, asgari ücretlinin yüzünü hep beraber güldüreceğiz, esnafa da köylüye de çiftçiye de hep beraber sahip çıkacağız. Üyesi oldun diye korkma, biz AK Parti gibi kutuplaşmaya değil, Bayrampaşa'daki AK Partili Hatice Ana seninle kucaklaşmaya geliyoruz.

"Sistemin kendisini baştan aşağı çaldılar"

- Biliyorsunuz bunlar gençlerin umutlarını çaldılar, FETÖ'ye zamanında soruları çaldırdılar, 2010 KPSS'yi iptal ettirdiler yetmezmiş gibi bu sene 14 yaşında evlatlarımızın hayalleriyle oynadılar. LGS'ye şaibe karıştırdılar. Sanki arka bahçeleri gibi, her birisi sanki onlara mecburmuş gibi istismar ettikleri imam hatiplilerin dahi hakkını yediler ve öyle bir noktaya geldi ki şimdi gerçekleri söyleyene çatıyorlar. İnanın artık soruyu çalmak değil, sistemin kendisini baştan aşağı çaldılar. Hiç okula gitmeden diplomalar düzenlediler. Halıcıdan psikolog yaptılar. Torbacıdan narkotik şube müdürü yaptılar. Ulaştırma Bakanı Yardımcısı'na 10 tane sıra sıra diploma yaptılar, yakalanınca kaldırdılar. Kendisine Osmanlı torunu diyen bir meczuba sahte üniversite diploması düzenlediler. Sorunca neden aldın diye, 'Cumhurbaşkanı adayı olmak için aldım' demiş. Başımızdaki bir diplomasız, yerini bir diplomalıya vermekten korktuğu için Ekrem Başkan'ın canım diplomasını iptal ettirirken, Osmanlı torununa sahte diploma yaptırmış yerine güya onu hazırlamış. Başımızdaki diplomasızı yollayıp, Ekrem Başkan'ın diplomasını geri almaya onu Cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız?

- Bu milletin çalışkan, pırıl pırıl evlatları alacak diplomasını, evinde boş oturacak, anasının babasının yanından ayrılamayacak işsizlik yüzünden. Öbür taraftan diplomasız yandaşlar kamuya girecekler, terfi edecekler, ballı maaşlar alacaklar. Ondan sonra diplomalı çocuklarımız kahrından intihar edecek. O hayatını kaybeden her bir sabinin hesabını teker teker sormazsak namerdiz sana.

"Bu reddiyecileri millet sandıkta reddedecek"

- Bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu iktidar her yönüyle Türkiye'yi geri götürüyor. Enflasyonda, işsizlikte, yoksullukta Avrupa'da birinciyiz. 27 Avrupa ülkesinde toplam 13 milyon işsiz var. Bizde tek başına 13,5 milyon işsiz var. Bu memlekette asgari ücret 22 bin 100 TL, en düşük emekli maaşı 16 bin 800 TL, en son 8 milyon memur ve emeklisine sefalet dayattılar. İlk 6 ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklif ediyorlar. Bunlar geldiğinde en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyordu, bugün 6,5 çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına düştü. Asgari ücret 7 çeyrek altından 3 çeyrek altına düştü. Biz bunu bir seçim sandığında 3 Kasım 2002'de kaybettik. Cesareti varsa çıksın karşımıza, 2 Kasım Pazar günü altınları geri almaya geliyoruz.

- Ey Erdoğan, kaçma erken seçim istiyorum. Salon adamı Erdoğan, serin salonlarda oturan Erdoğan, Bayrampaşa'dan kaçamazsın, milletten kaçamazsın, sandıktan kaçamazsın, hodri meydan. Eğer sizi dinlerse sandığı getirirse onu yeneceğiz. Ne kadar kaçarsa kaçsın eninde sonunda iktidara geleceğiz. Ekonomiyi de devleti de AK Parti'den çok daha iyi yönetiriz, yöneteceğiz. Meclise teklifler sunduk, reddettiler. Asgari ücret 30 bin TL olsun dedik, reddettiler. En düşük emekli maaşı 1 asgari ücret olsun dedik, reddettiler. Bu reddiyecileri millet sandıkta reddedecek, iktidarı değiştirecek. Asgari ücret zammının 120 katını, emekliye lazım olan paranın 150 katını Ekrem Başkanı hapse atmak için o günden bugüne harcadılar. Millete para yok diyenlerin darbe yapmaya geldi mi parası çok. Biz geldiğimizde, Ekrem Başkan geldiğinde ekonomiyi de devleti de tüm kurumları da bunlardan çok daha iyi yönetecek. Biz gelirsek demokrasi gelir, adalet gelir, hukuk gelir, barış gelir. Bunlar gelince ülkeye yatırım gelir, ülkeye bolluk gelir, bereket gelir. Gün gelecek Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olacak, hepinizin yüzü gülecek, bu memleketin yüzü gülecek.

"Yarın 12'yi bekle"

- Geçen hafta Tuzla'da ilan etmiştim. Bir avukat, Mehmet Yıldırım, tek tek gezip soruşturma gizli, bütün ifadeler sadece savcılarda var, bu avukatın eline veriyorlar. Tek tek geziyor, insanlara diyor ki 'Eğer sen şuna iftira atarsan evine gidersin'. Kimini çocuğuyla tehdit ettiler, kimini eşiyle. Kiminden yüksek paralar istediler. Bunların tamamını belgeledik. Bir tam gün sustular. Avukata yol verdiler. Avukat Yunan adalarına kaçmak için Kaş'a doğru giderken Serik'te yakalandı. O avukatı getirdiler, normalde suçu 5 yıl, avukat olduğu için 7,5 yıla kadar çıkıyor. Kaçarken yakalanmış. Tutuklama yasağı var yalanı atıp ev hapsine koydular. Onu içeriye koysalar avukat 'Böyle mi anlaştık, ben senin için çalışıyordum' der. Bütün hepsini açığa çıkarır 7,5 yıllık suça tutuklama yasağı dediler, evde paşa paşa oturuyor. O çetenin yakasını bırakmayacağız. Kanıtları HSK'ya teslim ettik. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. İki hafta önce evlatlarıyla tehdit edilenlerin, kilometrelerce sürgüne gönderilenlerin, yerde yatırılarak iftiracılığa zorlananların isimlerini verdim. Orada duruyorsunuz. Tuzla'da söylediğim kaçarken yakalandı. Hala duruyorsunuz. Adalet Bakanı, ben konuşurken kızmışım 'lan' demişim, bana soruşturma açmış. Bak Adalet Bakanı, ilan ediyorum yarın 12'yi bekle. Kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12'yi bekle. Tayyip Bey, turpun büyüğü heybede diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12'yi bekle. Yarın 12'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bütün basın mensuplarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor, AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12'de yüzünüz kaça çalacak, ne çalacak göreceğiz. Bugün çıkmış beni tehdit edenler, yarın 12'de göreceğiz bakalım ak tarafı da kara tarafı da. Hodri meydan.

"Ey topuklayan efe..."

- 147 gün geçti, tek bir delil bulamadılar. Aziz İhsan Aktaş, 380 küsür ihalenin 300'ünü AK Partililerden, 80'ini CHP'lilerden almış. CHP'lilerin hepsini içeri alıyorlar, AK Partililere dokunmuyorlar. Bunun en çok ihale aldığı Kütahya Belediyesi, MHP'li. Dosyayı ayırmışlar, Kütahya'ya yollamışlar. Ama Zeydan Karalar'ı, Oya Tekin'i bizim arkadaşları Adana'dan İstanbul'a getirip Silivri'de yatırtıyorlar. Ama en çok Aziz İhsan Aktaş'a ihale veren bir belediye vardı. O belediye Cumhuriyet Halk Partiliydi, tir tir titriyordu. Diyorduk ki, 'Yolsuzluk yapmadıysan korkma'. Ama bir korkuyor, bir korkuyor, bir korkuyor. Topuklu efe bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor. Arkadaşlarımız alnım açık başım dik diyor. Ben de yanlış yok diyor. Ama bu topuklu efe de haksızca hiç haketmediği ünvanları kendisine vermişiz bugüne kadar. Meğersem kendinden korkarmış. Buna dediler ki, 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. Ya hapse atılacaksın, ya AK Parti'ye katılacaksın.' Aydın'da İYİ Partili Nazilli Belediyesi AK Parti'ye geçtiğinde bu hanımefendi diyordu ki, 'Bu oylar Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'na verildi. Haram zıkkım olsun, hakkımı helal etmem.' Ey topuklu efe, topuklayan efe. O oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun AK Parti'ye kaçıyorsun. Bu yeni düzeni AK Parti'nin seçmenlerine şikayet ediyorum. Aydın'da aday gösterdiniz, biz de gösterdik. Ağzına geleni söylediler, birbirlerine her şeyi söylediler. Millet oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bastı. Siz bunu hapse atılmakla tehdit edip, buna tenezzül eden Recep Tayyip Erdoğan'a da, buna teslim olan topuklayan efeye de yazıklar olsun.

"O Aydın'ı alacağız"

- İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Aydın. Tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şirketleri batıyormuş, kurtaracaklar. AK Parti'ye geçeceği duyuldu, borsada şirketin dibe çöküş değeri artıyor. AK Parti kurtaracakmış. AK Parti seni bugün kurtarır ama ne AK Parti'yi ne bu namussuzluğu bizim elimizden kimse kurtaramaz. Biz, düşman donanması gelince kırmızı halı serenlerden, günü gelince arka kapıdan binip İngiliz muhribiyle kaçanlardan değil, işgal ordusu gelince 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerdeniz. Biz Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Aydın, Ege ayağa kalkmış. Bu milli irade hırsızlığına bu milli irade saygısızlığına, bu haysiyet cellatlığına karşı Ege, Aydın ayakta, Türkiye ayakta. And olsun ki o Aydın'ı yine alacağız, bütün Ege'yi alacağız. Bütün Türkiye'yi alacağız. Oy hırsızından da bütün hırsızlardan da bu memleketi kurtaracağız.

"Bu bileği bükemezsin"

- Erdoğan'a buradan sesleniyorum. 'Yarın katılım olacak, güçleneceğiz' diye caka satan, kendince alay eden Erdoğan'a söylüyorum. Bak bu bilek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bileğidir. Bükemezsin, bükemedin, bükemeyeceksin. Aydın'ı hırsızlayan Erdoğan'a söylüyorum. Gaziantep'te yolsuzluktan partiden attığımız belediye başkanını önce aklayan sonra paklayan, şimdi partisine alan, buna tenezzül eden Gaziantep'te, Aydın'da, tüm Türkiye'de belediye kazanamayıp hırsızlayan Erdoğan'a söylüyorum. Yanına kalmaz.

- Bugün İletişim Başkanlığı'nın yeni başkanı kibar kibar twit atıyor. Kazanamadığın ile dosya gösterip şantajla belediye başkanına 'Ya hapse gireceksin ya bizim partiye gireceksin' diyenden, küçücük çocuklarıyla anaları tehdit edip, iftiraya zorlayıp kendi rakibini elemeye çalışandan, kendi diploması yokken, 30 yıllık diplomaya saldırandan, bundan sonra siyasi muhatap mı olur, siyasi kibarlık mı olur. Hak ettiğini duyacak. Erdoğan, sana sesleniyorum. Sen demokrasi istemiyorsun, çünkü demokrasi olsa kaybedeceksin. Adalet istemiyorsun çünkü adalet olsa suçlarını gizleyemeyeceksin. Barış istemiyorsun, çünkü bu memlekete barış gelse kutuplaştıramayacaksın, karşı kutbu şeytanlaştıramayacaksın. Kutuplaşmana inat, kucaklaşacağız. Şeytanlaştırmana inat kardeşleşeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Sana inat biz kazanacağız.

- Selanik'te doğan bir çift mavi gözü kendi gözünden daha çok seven, onun kurduğu cumhuriyete, onun emanet ettiği vatana, bayrağa sahip çıkan güzel insanlarsınız. Onun koltuğuna, ona hürmet etmeyen, saygı duymayan, izinden gitmeyen, silah arkadaşlarına husumet duyan biri oturmuş. Artık onu oradan kaldırmaya, yerine bir Cumhuriyet Halk Partili cumhurbaşkanı oturtmaya var mısınız?