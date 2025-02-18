ORC Araştırma 11-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3130 katılımcı ile yüz yüze yapılan, "Sizce Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı kim olmalıdır?" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
ANKETTEN İMAMOĞLU ÇIKTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sorulduğu ankette; katılımcıların yüzde 37,9'u İmamoğlu yanıtını verirken; Yavaş diyenlerin oranı yüzde 35,2 oldu.
"Fikrim yok, ilgilenmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 26,9 oldu.
"Sizce Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı kim olmalıdır?"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 17, 2025
▪︎ Ekrem İmamoğlu %37,9
▪︎ Mansur Yavaş %35,2
▪︎ Fikrim Yok-İlgilenmiyorum %26,9
11-14 Şubat 2025
26 İl/ 3130 Katılımcı/Yüzyüze#imamoğlu#MansurYavaş