Küresel piyasalarda son zamanlarda dalgalı seyir izleniyor. Makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle piyasalarda ani hareketlenmeler yaşanıyor. Kripto paralarda da yeni günde karışık bir seyrin olduğu görülüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, 104 bin dolar seviyesine geriledi.

BİR GÜNDE YÜZDE 80 DEĞERLENDİ

Bitcoin gerileme yaşanırken, altcoinler grubundan olan Dash coinde ise sert yükselişler yaşanıyor. Dash coin dün 79,64 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak 150,26 dolar seviyesine yükselerek yüzde 80'den fazla değerlendi.



Dash'ın 4 saatlik grafiği incelendiğinde; Ekim sonundaki konsolidasyonu kırarak güçlü bir boğa trendi başlattığı görülürken, fiyat 112-130 USDT bandında, 115 direnci test ediliyor. Bollinger genişlemesi, EMA golden cross ve MACD bullish crossover yükselişe destek veriyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.