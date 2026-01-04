Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşemeye başlaması ve endüstriyel talep, değerli metallerin yükselişine destek verdi.

Merkez bankalarının para politikası, gümüşteki yükselişi destekledi. Düşük faiz oranları, değerli metallerin alternatif maliyetini azaltırken Fed’in 2025’te faiz indirimlerine geri dönmesi, gümüş için önemli bir destek oldu.

Emtia piyasasında 2025 yılında yatırımcılarına sağladıkları getiri bakımından gümüş altının önüne geçti. Gümüşün onsu geçen yıl yüzde 146 değer kazanırken yüzde 64,2 artan altının onsunu yıllık getiride geride bıraktı.

Gümü fiyatları 1979’dan bu yana en hızlı yükselişini gösterdi. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı. Altın/gümüş rasyosu, 2025'te 54,03 ile 2013’ten bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Geçen yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl genelinde sert yükselişlerle öne çıkarken aralık ayında 84 dolarla rekor tazelerken yılı 71,1 dolardan tamamladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.