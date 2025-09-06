Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a veren Trabzonspor kaleci arayışlarına devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano’nun haberine göre bordo mavililer Manchester United takımında forma giyen Onana’yı renklerine bağlamak üzere. Bordo mavililer Onana'yı kiralamak için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Transfer için son kararı Kamerunlu kaleci verecek. 29 yaşındaki eldiven teklifi kabul ederse kısa süre içinde sözleşme imzalanacak.
AYRILIĞI KESİN GİBİ
Manchester United, Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katmştı. Transfer sonrası Kamerunlu eldivenle ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.