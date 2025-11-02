Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 23’e yükseltti.

Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik ortaya koyan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan aldığı puanla zirve takibini sürdürdü. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’a rakip olduğu 7’nci Süper Lig maçında ilk kez puan elde eden Fatih Tekke (1 beraberlik 6 mağlubiyet), sarı-kırmızılılara karşı ilk kez kalesini gole kapattı.

ONANA KALESİNİ KAPATTI

Bordo-mavili takımın Kamerunlu kalecisi Andre Onana da Galatasaray karşısında ortaya koyduğu başarılı performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmada 5 kurtarış yaparak takımının puan almasında büyük pay sahibi olan Andre Onana, Süper Lig deplasmanlarında görev yaptığı bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı.

Galatasaray ile Trabzonspor, sarı-kırmızılıların evinde oynanan bir Süper Lig maçında Mayıs 2012’den bu yana ilk kez 0-0’lık skorla sahadan ayrıldı.

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor’un artarda galibiyetlerle taçlanan çıkışını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basın başlıkları şu şekilde;

Günebakış: Alkışlar Trabzonspor’a

Taka: Fırtınayı gördün mü Aslanım

Sonnokta: Fırtına 1 puanla döndü