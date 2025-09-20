Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Karşılaşmaya Trabzonspor kalecisi Onana’nın asisti damga vurdu. Andre Onana, Trabzonspor formasıyla iç sahadaki ilk maçında asist yaptı. Manchester United’dan kiralanan Kamerunlu kaleci, uzun pasında Onuachu’yu topla buluşturdu ve golün hazırlayıcısı oldu.

Bu asist, Onana’nın lig maçlarındaki ikinci asisti olarak kayıtlara geçti. Kamerunlu file bekçisi, Nisan 2017’de Ajax formasıyla AZ karşısında da asist yapmıştı. 29 yaşındaki eldivenin bu asisti dünyada da gündem oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.