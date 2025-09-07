Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor kalesini Andre Onana'ya transfer etmeye hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

Manchester United ile anlaşmasının ardından Onana ile görüşen Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcuyla da anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Onana, Trabzonspor'a transferi için gelecek hafta Türkiye'ye gelecek.

Trabzonspor, Onana için kiralama bedeli ödemeyecek. Trabzonspor ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, Onana'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen deneyimli file bekçisinin Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.