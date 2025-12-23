ABD Gıda ve İlaç Dairesi pazartesi günü Ozempic'in üreticisi olan Novo Nordisk’in, Wegovy ilacının günlük hap formuna onay verdi. Şirket yeni yılın başında satışa çıkacağını söyledi.

Bu onayla birlikte ağızdan alınan kilo verme ilacı onayı aldı. Artık göbekten iğneyle alınan zayıflama ilacı bir tercih olacak.

HAPI ALAN, KİLO VERİYOR

Maliyet açısından da hap şeklindeki ilacın çok daha ucuz olması bekleniyor. Novo Nordisk 1,5 miligramlık başlangıç dozunun Ocak ayının başında satışa çıkacağını açıkladı. Aylık fiyatın 149 dolar olacağı belirtildi.

Şirket 64 hafta süren klinik çalışmada, hapı her gün kullanan katılımcıların "ortalama yüzde 17 kilo verdiğini" bildirdi. Bu sonuç kalori azaltımı ve daha fazla egzersizle birlikte mümkün oldu. Plasebo alanlarda ortalama kilo kaybı yüzde 3 oldu.

İLAÇLARA ULAŞIM UCUZLAŞTIĞI KADAR KOLAYLAŞIYOR

Novo Nordisk hap formundaki etkin maddenin Kuzey Karolina’da üretileceğini söyledi. Amaç enjeksiyon kullanmak istemeyen hastalara da ulaşmak. Hapların üretiminin daha kolay olması bekleniyor. Bu da sektörü zorlayan tedarik sıkıntısı riskini azaltabilir.

ABD operasyonlarından sorumlu yönetici Dave Moore “Talebi karşılayabileceğimze güveniyoruz ve hazırız. Hastalar Wegovy hapına zamanında erişebileceklerini bilsin” dedi.