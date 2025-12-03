Bulgaristan'da onbinlerce kişinin sokağa dökülmesinin ardından Bulgaristan hükümeti, salı günü 2026 bütçe taslağını geri çekti.

Hükümet daha yüksek harcamaları finanse etmek için vergi artışı planlayınca ülke çapında protestolar başladı. Protestocular barikat yaktı, polisle çatıştı.

Protestocular "Gen Z mafyasız hükümet istiyor" sloganlarını parlamento binasına yansıttı. Polis, kalabalığı dağıtmakta başarısız oldu.

Bunun üzerine Başbakan Rosen Jelyazkov’un azınlık hükümeti parlamentodan bütçenin geri alınmasını istedi.

Hükümet açıklamasında parlamento kararından sonra yeni bir bütçe sürecinin başlatılacağı belirtildi. Meclis komitesi taslağı 18 Kasım’da ilk okumada kabul etmişti.

BULGARİSTAN NEDEN EURO'YA KARŞI?

Pazartesi akşamı başkent Sofya’da ve başka şehirlerde onbinlerce kişi sokağa çıktı. Muhalefet partileri ve bazı örgütler sosyal güvenlik primleri ile temettü vergilerinin artırılmasına itiraz etti.

Bulgaristan halkının en önemli şikayetlerinden biri, Bulgar Levası'nın tedavülden kaldırılması ve ülke çapında Euro'ya geçilmesi.

Protestocular bu durumun hem hayatı pahalılaştıracağını hem de yolsuzlukla kazanılan paranın aklanması için bir fırsat olacağını savundu. Bulgarların yaklaşık yarısı Euro'ya geçişe karşı çıkıyor.

Çalışma Bakan Yardımcısı Ivan Krastev, yeni bütçe çıkmazsa yoksulluk sınırı altındakilere ödemelerin aksayabileceği uyarısında bulundu. Ancak protestocular geri adım atmıyor.