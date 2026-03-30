İran'daki savaş Türkiye ve Kıbrıs'taki turizimi vurdu. Onbinlerce kişinin tatil iptalleri durumun vehametini artırırken Batı Avrupa’daki popüler noktalarda fiyatlar yükseldi.

Otellerin kar verilerini düzenleyen Lighthouse Intelligence verilerine göre Bodrum’da otel fiyatlarındaki gerileme yüzde 25'i aştı.

Güney Kıbrıs’ta ise Nisan ve Mayıs ayları konaklama fiyatları çatışma öncesine kıyasla yüzde 12'den fazla düştü.

Güney Kıbrıs'ta ve Türkiye'de toplam 3 otel işleten Muskita Hotels grubu Mart ve Nisan ayları onbinlerce kişinin katıldığı büyük bir iptal dalgasıyla karşılaştı.

Şirket 2026 yılının geri kalanı için de rezervasyonlarda keskin bir yavaşlama gözlemledi. Mevcut tablo turizm şirketleri için yaz sezonu öncesinde büyük bir kayıp anlamına geliyor.

REZERVASYONLARI YAKTILAR

The Financial Times'a konuşan Muskita Ticari Direktörü Nick Aristou sektörün bir miktar türbülansa dayanabileceğini ancak bunun ancak turistlerin hemen dönmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Aristou süreci "Savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Eğer iki veya üç hafta daha devam ederse yaz mevsimi etkilenecek ve durum bizim için o zaman gerçekten ciddi bir hal alacak" değerlendirmesinde bulundu.

Mart başındaki İHA saldırıları ve İngiliz savaş gemisinin gelişi turistleri bölgeden uzaklaştırdı.

Thanos Hotels and Resorts Direktörü Natasha Michaelides bölge genelinde yaygın bir kaygı yaşandığını ifade etti.

On The Beach gibi tatil şirketlerinin hisseleri Türkiye ve Kıbrıs dahil popüler destinasyonlardaki yavaşlama nedeniyle yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

TATİLCİ AVRUPA'YA GİDİYOR

Turistlerin rota değiştirmesi güvenli kabul edilen bölgelerde yoğunluğa yol açtı. EasyJet CEO’su Kenton Jarvis Batı Avrupa'ya giden uçuşların revaçta olduğunu belirtti.

Jarvis durumu değerlendirirken “Avrupa haritasına baktığınızda Güney Kıbrıs, Türkiye ve Afrika’nın o tarafında talepte bariz bir düşüş gördük" ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketi buna karşılık İspanya’nın Balear ve Kanarya Adaları ile Cape Verde’de güçlü bir talep artışı yaşadı. İtalya, Malta ve Hırvatistan gibi yerlere yönelik akın buralarda fiyatları şimdiden yukarı çekti.

Thomas Cook verileri Portekiz ve Balear Adaları’nın payının çatışma sonrası arttığını gösterdi. Kuoni ise İtalya rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 55 oranında tırmandığını aktardı.

Sektör temsilcileri Paskalya ve mayıs tatilleri için Portekiz ve Yunanistan gibi alternatiflerde kontenjanların hızla dolduğunu belirtti. Yetkililer bu durumun geçici olmasını umut ediyor.