Asgari ücrete ara zammı boş geçen iktidarın maaşları eritme politikası asgari ücretliyi derinden vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonuna göre asgari ücretin alım gücü kasım itibarıyla 5 bin 67 lira eridi. Yıl sonuna kadar erime 5 bin 202 lirayı bulacak. Bu kayıp, 2026 yılı zammı için pazarlık masasına oturmadan önce asgari ücrete en az 5 bin lira civarında bir ön ödemeli zam yapılması gerektiğini işaret ediyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) de masaya oturmak için asgariye önce yüzde 14 enflasyon farkı ödemesi yapılmasını, yani ön ödemeli zam yapılmasını istemişti. Türk-İş’in gündeme getirdiği enflasyon kalemleri asgari ücretin 2026’da 33 bin 816 lira olması gerektiğini gösteriyor.

17 BİN LİRAYA DÜŞTÜ

Tüketici enflasyonu 2024’te yüzde 44.38 olmasına rağmen asgari ücrete yılın başında yüzde 30 zam yapıldı. 22 bin 104 lirada kalan asgariye bir daha zam yapılmadı. TÜİK’in tüketici enflasyonu asgari ücretin 11 ayda yüzde 29.74’lük erime ile 17 bin 37 liraya düştüğünü ortaya koydu. Bu durum asgari ücretlinin alım gücünün yılbaşına göre 5 bin 67 lira daha aşağıda olduğunu gösteriyor. Asgari ücretteki erime, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hesaplamalarına göre yüzde 38.28, yani 6 bin 119 lira. ENAG’ın verilerine göre de yüzde 52.78, yani 7 bin 634 lira oldu. Veriler, alım gücündeki erimenin sıfırlanabilmesi için asgariye TÜİK enflasyonuyla bile önce 5 bin lira civarında ön zam yapılması, daha sonra da 2026 yılı oransal zammının yapılması gerektiğini gösteriyor.

“33 bin TL’yi aşmalı”

Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na oturmak için temsil yapısının değiştirilmesinin yanı sıra önce enflasyon telafisi, üzerine de 2026 için TÜİK’in gıda, konut (kira), ulaşım ve eğitimdeki artışların dikkate alınmasını istedi. Türk-İş’e göre enflasyon kaybı yüzde 14. Yüzde 14 zamla asgari ücrete en az 3 bin 95 lira ön zam yapılması gerekli. 4 ana harcama grubundaki 11 aylık artış ise yüzde 34.2. Bu durumda ön zamla 25 bin 198 liraya çıkarılacak asgari ücretin yüzde 34.2’lik yeni yıl zammı ile en az 33 bin 816 lira olması gerekli.