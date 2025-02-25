Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken; Amasya'da soğuk hava, meyve yetiştiricilerinin faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.

AĞAÇ DALLARINDA SARKITLAR OLUŞTU

Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşmesi sonucu, çiftçi, ağaçların zarar görmesini önlemek amacıyla fıskiyeyle su sıktı.

Yaşanan don sonucu ağaçların dallarında sarkıtlar oluştu.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, yöntemin meyve gözlerini koruduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çiftçimizin kendi kurmuş olduğu bir sistemdir bu. Su ile püskürterek ağaçların gövdesini buzla kaplatıp içindeki meyveyi koruma amaçlı yapılmış bir şey. Taşova’daki çiftçimiz meyvelerini don olayından korumak için eksi 8-9 derecelerde sulama sistemi ile ağaçlara su püskürterek donmasını sağlamış. Çiftçimizin yaptığı işlem doğru bir işlem. Fakat şöyle bir durum var, burada hava sıcaklıkları bir haftadır eksilerin altında seyrettiği için bu durum meydana geliyor. Bu durumu devamlı yapması lazım"

2 gün önce de Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşünce çiftçilerin zarar görmemesi için su sıktığı bahçesindeki ejder meyvesi ağaçlarının dalları buz tutmuştu.