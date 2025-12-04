Beyoğlu’nda yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’nın önünü kesip taciz etmeye çalışan Ömer K. ve Semir T., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmış ancak ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Tepkilerin büyümesi sonrası iki şüpheli yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Yargılamada Ömer K. ve Semir T.’ye hapis cezası verildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

BİR BERAAT KARARI DAHA

Tepki çeken tahliye kararına bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu'nda taciz skandalının ardından trafikte kadın sürücüyü tehdit eden saldırganlar için de skandal bir karar çıktı.

"SENİ BURADA GÖMERİZ" DİYEREK TEHDİT ETMİŞLERDİ

Sultanbeyli’de N.Ç. isimli kadın sürücüyü trafikte “Seni burada gömeriz” diyerek tehdit eden ve aracına zarar vermekle suçlanan V.L., Ö.L. ve İ.T. hakkında açılan davada mahkeme, üç sanığın “kadına karşı ve birden fazla kişiyle tehdit” suçundan beraatine karar verdi.

Sanık V.L. hakkında “mala zarar verme” suçundan 2 bin 500 TL adli para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.