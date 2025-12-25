Adana'da İbrahim Kiracı, kızı Derin ile engelli oğlu Doruk'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede oturan 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kıracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Kiracı ile çocukları derin ve Doruk'un cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.