AKP'de yaprak dökümü sürüyor; peş peşe istifa ve görevden almalar ilçelerde devam ediyor.

18-20 Eylül arasında toplam sekiz il başkanı istifa eden AKP'de Kınık, Foça, Dikili, Balçova ve Narlıdere ilçe başkanlarının görevden alındığı öğrenildi.

İzmir Gündeme Bakış gazetesinde yer alan habere göre; AKP Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci, Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener'i görevden alındı.

Yine gazetenin iddiasına göre; geçtiğimiz yıl kongresi yapılan bu ilçelerde ilçe başkanlarının görevden alınma gerekçesi olarak performans düşüklüğü gerekçe gösterildi.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde de AKP Urla İlçe Başkanı da istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

BİR İSTİFA DA TUNCELİ'DE

İstifalarla sallanan AKP'de bir istifa haberi de Tunceli teşkilatından geldi. AKP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan kulislere göre ilde iki ilçe başkanının daha görevden ayrılmasının beklendiğini belirtildi.

AKP'DEKİ İSTİFA DALGASI: 8 İL BAŞKANI GİTTİ

AKP'de ilk istifa 18 Eylül'de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından gelmişti. Yıldırım'ın ardından Muğla il Başkanı Haluk Laçin istifasını duyurmuştu.

Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de 19 Eylül'de görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ordu İl Başkanı Selman Altaş ile Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de 20 Eylül'de görevlerinden istifa etmişti.