Orta Doğu'yu ateş topuna çeviren savaşta 24 gün geride kaldı. Karşılıklı saldırıların sürdüğü savaşta ABD ve İran'dan art arda kafa karıştıran açıklamalar geldi.
ABD medyasında CBS'nin geçtiği habere göre, ABD savaş gemileri Ortadoğu'ya doğru hareket ediyor.
"HÜRMÜZ'DE BİR DÜZÜNE MAYIN VAR"
Öte yandan CBS News'e konuşan yetkililer mevcut Amerikan istihbarat değerlendirmelerine göre Hürmüz Boğazı'nda en az bir düzine sualtı mayını bulunduğunu bildirdi. ABD'li yetkililer, İran'ın şu anda boğazda kullandığı mayınların İran yapımı Maham 3 ve Maham 7 Limpet Mayınları olduğunu iddia etti.