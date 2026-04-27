Giresun’da Mehmet T. isimli şahıs, yolda görüp konuştuğu husumetlisi Ertan C.’ye aracıyla çarpıp yaraladı. Olayın ardından Mehmet T. gözaltına alınırken, yaralı Ertan C. ise hastaneye kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Haff ticari aracıyla giden Mehmet T., yolda gördüğü husumetli olduğu Ertan C.’yi görüp durdu. Tarafların kısa süreli konuşmasının ardından aracını hareket ettiren Mehmet T., yolun ilerisinden ‘U’ dönüşü yaptı. Mehmet T. aracıyla, otomobilinin yanında bekleyen Ertan C.’ye çarptı. Şüpheli sürücü bölgeden uzaklaşırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ertan C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Ertan C., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertan C.’nin, durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

