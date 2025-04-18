DOSTLUKTAN NERELERE...

Türkiye’nin de parçası olduğu Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden 5’i Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açtı. Onlardan biri olan Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişki ‘büyükelçilik’ kararı sonrası bir kez daha gündeme geldi. Kırgızistan’ın 62.3 milyon dolarlık borcunu sildik. 35 milyon dolar harcayıp başkent Bişkek’e Orta Asya’nın en büyük camiini yaptık. Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a ise elektrikli TOGG hediye ettik.

Erdoğan, Kırgız lideri Caparov’a elektrikli TOGG verdi.

‘SAHTE DEVLET’ DEDİLER

Kırgızistan, tüm bunlara önce ‘teşekkür’ ederek yanıt verdi. 4 ay sonra ise Güney Kıbrıs’ı tanıdı, Türkiye’yi “İşgalci”, KKTC’yi de “Sahte devlet” ilan etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bu gelişmeyi “Türkiye’de sefalet diz boyu ama Erdoğan ulufe dağıtır gibi ‘Ben bu parayı Kırgızistan’a hibe ettim’ dedi. Sonra bir de baktık, Kırgızistan Güney Kıbrıs’ı tanıdı. Ceberut tutumun dış politikası budur” sözleriyle değerlendirdi.

Diyanet Vakfı’nın Bişkek’te yaptırdığı cami 35 milyon dolara mal oldu. 2 Eylül 2018’deki açılışa Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

‘ELİN OĞLU YOL ALIRKEN...’

Çömez, Güney Kıbrıs’ın Mısır ile Akdeniz’de hidrokarbon yataklarının çıkarılmasıyla ilgili anlaşma imzaladığını hatırlatıp şöyle dedi: “Hedefi Mavi Vatan. Türkiye önemli bir ittifakı kaybetti. 20 Şubat 2025’te Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Güney Kıbrıs’la anlaşmalar imzaladı. Emevi Camii’nde namaz kılarken elin oğlu Suriye ve Kıbrıs’ta önemli mesafe aldı. Rumlar silahlanırken bizimkiler KKTC’ye 5 milyar liraya saray yaptı.”