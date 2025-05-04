Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetti

Hastane tarafından yapılan açıklamada yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu aktarılan Önder'in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

CENAZE PROGRAMI

Önder için bugün saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek. Daha sonra Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Önder, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

DEM Parti'den Önder'in cenaze töreniyle ilgili dün yapılan açıklama şu şekilde:

"-4 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 11:00’de AKM'de anma etkinliği düzenlenecektir. İkindi namazından sonra LEVENTTEKİ Barbaros Camiinden cenaze namazı kılınacaktır.- Ardından Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecektir. Yarından itibaren bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecektir."

TÖREN ÖNCESİNDE GEZİ PARKI BARİYERLERLE KAPATILDI

Sırrı Süreyya Önder'in bugün AKM'de yapılacak olan anma töreni öncesinde Gezi Parkı polis bariyerleri ile kapatıldı. Gazeteci Ahmet Ayva'nın paylaştığı videoda ekiplerin Gezi Parkını bariyerler ile kapattığı görüldü. Aktarılan bilgilere göre ekipler Gezi Parkını tedbir için bariyerler ile kapattı.