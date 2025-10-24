CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali davası reddedildi. SÖZCÜ TV'de günler önceki yayında değerlendirmelerde bulunan ünlü astrolog Öner Döşer davanın sonucunu öngörmüştü.

19 Ekim'de yayınlanan Gökyüzü Sohbetleri programında Döşer, "Jüpiter ve Merkür arasındaki uyumlu açı, hukuki davalarla ilgili genel olarak pozitif, daha yıpratmadan bir sonuç ortaya çıkarma yöneliminde olayları anlatır. " demişti.

Döşer şu ifadeleri kullanmıştı:

-Türkiye'nin Jüpiter derecesine uyumlu açıda olacak bunlar. 24 Ekim civarına denk gelen davalar, duruşmalar, hukuki konularla ilgili daha rahat bir akış bekliyorum.

-Bir taraftan Güneş Platon'da dik açı. İki şey bir arada. Hukuki davalarla ilgili önemli süreç.

-Gökyüzünde olan bir şey, 24 Ekim'de de tam kesinleşiyor açı olarak. Türkiye astroloji haritası derece derece etkiliyor.