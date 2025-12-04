İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu teröristbaşı Öcalan ile görüşmeleri değerlendirerek “Bu süreç canibaşını serbest bırakmak için kurdukları bir tuzaktır” dedi. Bahçeli’ye de mesaj gönderen Dervişoğlu “Tavizleri kürsülerden veriyorsunuz, raconları köşe yazılarından kesiyorsunuz. Ben size söyleyeyim, aslında milletten utanıyorsunuz” diye konuştu.

Dervişoğlu grup toplantısında şu mesajları verdi:

İHANETE DEVAM: Teröristbaşı serbest bırakılmadan adım atmayacakmış. Ayrıca silahları bırakmamışlar, iyi niyet göstergesi olarak bir kısmını yakmışlar, bunu örgüt elebaşlarından biri söylüyor. Demek ki örgüt hâlâ var tıkır tıkır ihanete devam. Yeter artık kendinize gelin. İhanetin zaman aşımı yoktur.

ONLAR İMRALI’YA: Örgüt kendini feshettiyse, bu elebaşı nasıl oluyor da çıkıp devlete şart koşuyor. Ortada kirli bir pazarlık var. Onlar İmralı’ya biz Samsun’a, onlar İngiliz zırhlısına biz Bandırma Vapuru’na bineceğiz. Onlar Öcalan’ın kapısına biz Ata’nın yoluna gideceğiz. Onlar saraya biz Meclis’e...

CİZRE OLAYI: Barzani onur konuğu oldu. Cizre’de bu ahlaksızlığa imza atanlara hadleri bildirilmeli. Cizre ilçesi Kuzey Irak’a bağlandı da bizim mi haberimiz yok? Bu işler organize işler, ısınma turları. Suriye’deki PKK elebaşı olan Mazlum Abdi’ye yol yapıyorlar.