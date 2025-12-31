Çıt Çıt Kuruyemiş ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen iflas kararı, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı. Bu kapsamda, İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından ikinci alacaklılar ve iflas içi konkordato toplantısının yapılmasına karar verildi.

ALACAKLILAR TOPLANTISININ TARİHİ AÇIKLANDI

İflas Müdürlüğü’nün ilanına göre, ikinci alacaklılar ve iflas içi konkordato toplantısı 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplantı gündeminde, iflas dairesinin faaliyet raporunun okunması, yapılan işlemlerin ibraya sunulması, iflas idaresi memurlarının seçilmesi ve yetkilerinin belirlenmesi yer aldı. Ayrıca şirket yetkilileri tarafından hazırlanan iflas içi konkordato talebinin de görüşüleceği bildirildi.

ALACAĞI REDDEDİLENLERE UYARI

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, alacağı reddedilen alacaklıların toplantıya katılabilmesi için kayıt kabul davası açtıklarına dair mahkeme kararını ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

15 YILLIK MARKA İFLAS ETTİ

Çıt Çıt Kuruyemiş, Trabzon’da 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde faaliyet gösteriyordu. Şirketin Türkiye genelinde 20 ana bayi ve 20 tali bayi olmak üzere yaklaşık 40 satış noktası bulunduğu biliniyordu.

Yüksek üretim teknolojisi, el değmeden ambalajlama sistemi ve geniş servis ağıyla faaliyet yürüten firma, kuruyemiş sektöründe tanınan markalar arasında yer alıyordu. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından şirketin faaliyetlerini sürdüremediği ve iflas sürecinin tamamlandığı kaydedildi.