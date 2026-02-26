Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Armutçuk, Kozlu, Karadon ve Üzülmez maden ocakları, ‘ölüm riski’ taşıyan eksiklikler tespit edilmesine rağmen müfettiş raporlarının sümen altı edilmesi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. SÖZCÜ’nün ortaya çıkardığı skandal, TBMM’de de gündem oldu.

Demokratik Sol Parti Genel Başkamı Önder Aksakal, TBMM’de yaptığı konuşmada Zonguldaklıların TTK’nın kapatılmasından veya özelleştirilmesinden endişe duyduğunu vurguladı.

‘EK BÜTÇE VERİLMELİ’

Aksakal, “Eksiklikler acilen giderilmeli, ek bütçe verilmeli, daha fazla kamu zararı oluşmadan üretime geçilmeli” açıklamasını yaptı.

Diğer yandan Zonguldak’taki madenlerle ilgili yeni bir bilirkişi raporu yayınlandı. Zonguldaklı bilirkişilerin ‘hayati tehlike yok’ diyerek açılmasını istediği maden ocaklarını inceleyen Ankara’dan gelen yeni bilirkişi, “İnsan hayatı üretimden önemli, patlamayı beklemeyin, önlem almadan ocakları açmayın” değerlendirmesini yaptı. Bilirkişi raporunda, ölümlere yol açan grizu patlamaları beklenmeden gerekli önlemlerin alınması istendi. Raporda, havalandırma eksikliklerine dikkat çekildi.

3 eksiğin giderilmesi gerekiyor

Bilirkişi heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin iş durdurma kararını 3 başlıkta hukuka uygun buldu. Bu eksiklikler, ‘tali havalandırma sisteminde bağımsız yedek enerji kaynağı bulunmaması’, ‘su tahliye sistemlerinin ikincil ve bağımsız güç kaynağına bağlı olmaması’ ve ‘elektrik kesintisinde kesintisiz çalışmayı sağlayacak altyapı eksiklikleri’ şeklinde sıralandı. Heyet, “Havalandırması yetersiz bir maden hukuken işletilemez” vurgusunu yaptı.