Yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans üzerinden gelir elde ederek kara para akladıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



OnlyFans’a VPN ile erişim sağlandığı, sosyal medya üzerinden kullanıcıların ücretli içeriklere yönlendirildiği ve Telegram gibi kanallar aracılığıyla özel paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.



Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri; taşınmaz, araç, altın, kripto varlık ve banka hesapları üzerinden değerlendirerek akladıklarına dair kuvvetli emareler bulundu.



- 8 ilde eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli ve 2 şirkete işlem yapıldı.

- 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.

- El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.



ÜNLÜ FENOMENLER GÖZALTINDA



Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın yurt dışında oldukları öğrenildi.



Bu isimlerin dışında çok sayıda OnlyFans fenomeninin de gözaltına alındığı öğrenildi.



Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:



1. AZRANUR AY VANDAN

2.EBRU ARMAN (Tutuklu)

3.MELTEM BAKIR

4.GİZEM AVCI

5.YAĞMUR ŞİMŞEK

6.ÖZNUR GÜVEN

7. CANSU BADE TAŞ

8.KÜBRA YURDAKUL

9.ARZU YILMAZ

10.CEYDA ERSOY (Tutuklu)

11.DERİN GÜR

12.DİLBER DOĞAN

13.EDA ALBOYA (Tutuklu)

14.EME NUR SÜDER

15.KADRİYE DEĞİRMENCİ

16.LİNA SU ÖZGEN

17.YAPRAK MERİÇ YÜCEL

18.NİSANUR KAVAK

19.TUĞÇE CANSU PARLAK

20.TÜLİN ARIKOĞLU

21.ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)

22.GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)

23.MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)

24.BURÇİN EROL (Yurt dışı)

25.SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:



"Onlyfans isimli ülkemizde yasaklı olan tamamen cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen koordineli çalışmalarda; OnlyFans isimli tamamen ücret karşılığı cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ülkemizde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş, bu platformun ülkemizde yasaklı olmasından kaynaklı VPN marifetiyle giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şahısların herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

Paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıklarını, bunları isterlerse OnlyFans üzerinden erişebileceklerini ya da telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmiştir.

Yapılan tespitlerde şüphelilerin müstehcenlik suçundan elde ettikleri suç gelirlerini yatırım araçları üzerinden değerlendirip suçtan elde edilen geliri akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 Taşınmaz, 14 Araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257.234.570,00 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500.000,00TL olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300.000.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir.

Şüpheliler ile beraber İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede toplam de 25 şahıs ve 2 şirkete yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup mal varlıklarına el konulmuştur.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”