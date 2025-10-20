Sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandıran olayda, OnlyFans modeli McKinley Richardson, YouTuber eşi Jack Doherty ile yaşadığı çalkantılı evliliğin perde arkasını anlattı. Genç model, bir podcast yayınında “aşağılandığını” ve “kontrol altında tutulduğunu” söyleyerek yaşadıklarını ilk kez detaylı biçimde paylaştı.

"EVLİLİK DEĞİL BİR ŞOVDU"

22 yaşındaki Richardson ve internet fenomeni Doherty, 2024 yılında Las Vegas’ta ani bir kararla evlenmişti. Ancak bu düğün, aynı zamanda 15 milyondan fazla takipçiye canlı olarak yayınlanmıştı.

Doherty, düğün sırasında mikrofonu eline alarak skandal sözler söyledi: “Eğer boşanırsam o hiçbir şey alamaz, ben aldatırsam bile! Ama o aldatırsa bana 10 milyon dolar borçlu olur. Ayrıca boşansak bile OnlyFans gelirinin tamamı bana kalır.”

Richardson, bu sözlerin “şaka” değil, gerçekten ciddiye alındığını söylüyor. Düğünün “hukuken geçersiz” olduğunu iddia etse de, o gün yaşadığı aşağılanmanın izlerini hâlâ taşıyor.

"BEN HAMİLEYKEN O PARAYI DÜŞÜNDÜ"

Podcast’te konuşan McKinley Richardson, ilişkilerinin toksik hale geldiğini anlatarak çarpıcı iddialarda bulundu. Hamile kaldığında Doherty’nin tepkisinin şaşırtıcı olduğunu söyleyen model, “Baba olacağı için değil, YouTube kanalının izlenme sayıları için sevindi. ‘Tüm aile kanalı patlayacak!’ diyordu.” ifadelerini kullandı.

Richardson, bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirterek, “O an anladım ki bu ilişki sevgiyle değil, kontrolle ilgiliydi. O yüzden bebeği bu ortama getirmek istemedim,” dedi.

ARKADAŞI SALDIRDI

Genç model, ilişki süresince Doherty’nin yakın bir arkadaşının kendisine saldırdığını da öne sürdü.

Olayın ardından durumu Doherty’ye anlattığını belirten Richardson, “Arkadaşını uyardı ve özür diletti, ama olan olmuştu. Benim güvenim tamamen sarsıldı,” dedi.

Çift, 2025 yılının Mayıs ayında resmen ayrıldı. Richardson, Fort Lauderdale’deki 3,5 milyon dolarlık sahil evinden taşındı.

Modelin yakın arkadaşı Camilla Araujo, yaşananların düşündüğünden çok daha ağır olduğunu belirterek, “Bu sadece kötü bir ayrılık değildi. McKinley duygusal istismar yaşadı. Onu dinlerken midem bulandı,” dedi.

Richardson, yaşadıklarını anlatmanın kendisi için bir “iyileşme süreci” olduğunu söylüyor. Genç model, “Artık susmak istemiyorum. Yaşadıklarımı paylaşmak, benim için özgürleşmenin tek yolu,” ifadelerini kullandı.