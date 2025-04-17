Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Haftanın son işlem gününe rekorla başlayan altın, hem ons hem de gram bazında tarihi seviyelere ulaştı. Özellikle ons altındaki sert yükseliş, yurtiçinde gram fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

ONS ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda ons altın yeni güne hızlı bir yükselişle başladı. Seansın ilk saatlerinde 3 bin 357,40 doları gören ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte ons altında haftalık değer kazancı yüzde 3’ü aştı. ABD altın vadeli işlemlerinde de yükseliş sürüyor; vadeli kontratlar yüzde 0,2 artışla 3 bin 351,50 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

Ons altında yaşanan bu tarihi yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da rekor olarak yansıdı. Sabah saatlerinde 4 bin 117 lirayı gören gram altın, şu dakikalarda 4 bin 100 TL bandında işlem görüyor. Uzmanlar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklerin altındaki yükselişi desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada satışı 4 bin 100 liradan satılan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 167 liradan satılıyor.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken; piyasalar gözünü, önümüzdeki hafta açıklanacak ekonomik verilere ve merkez bankalarının faiz adımlarına çevirmiş durumda.