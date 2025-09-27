Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bordo mavililerde Paul Onuachu müthiş bir gole imza attı. Mücadele 1-1 devam ederken 34. dakikada Paul Onuachu sahneye çıktı.

Sağ kenardan yapılan ortada golcü oyuncu müthiş bir vuruş yaparak Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu gol sosyal medyada da oldukça konuşuldu. İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda da topun başına geçen Onuachu durumu 3-1’e getirdi. Nijeryalı oyuncu böylece bu sezonki 5. golüne imza attı.

(Görüntüler yayıncı kuruluştan alınmıştır)