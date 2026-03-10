Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 karşılaşmada 20 gol ile daha iyi bir performans gösterdi. İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,90 gol ortalaması yakaladı.

Sörloth ve Şota'yı geride bırakma olasılığı

Nijeryalı forvet, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı. Onuachu, kalan 9 haftada 4 gol atması halinde Sörloth'u, 5 gol atması halinde Şota Arveladze'yi yakalayacak.

Nijeryalı santrfor, 6 gol atması durumunda ise bordo-mavili kulüpte bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını tek başına elde edecek.

Trabzonspor'un ligdeki 6. gol kralı olabilir

Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirmesi halinde kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı başarısı gösterecek. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Paul Onuachu, ligin 25 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede farkı açmaya başladı. Ligde 20 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 16 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

