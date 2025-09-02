





Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında sezonun ilk haftalarında en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibi, eski golcüsüyle güldü. Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra takımında rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da takımının golünü kaydeden isim oldu.

4 PUANLIK KATKI

Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 4 puan elde etti.

Bordo-mavililer, Kocaelispor'u sahasında 1-0 yenerken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılamalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, hanesine 4 puan yazdırdı.

Ligin ilk 4 haftasında 4 gol kaydeden Trabzonspor'da Onuachu, 2 gol ile skora en çok katkı veren isim oldu. Nijeryalı oyuncuyu birer golle Augusto ve Savic, takip etti.

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 29 resmi karşılaşmada 19 gole imza attı.