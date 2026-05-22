Önümüzdeki 1 ay güneş, astrolojinin en meraklı, entelektüel, konuşkan ve özgür ruhlu burcu olan İkizler burcunda. 30 gün boyunca dünyaya çok daha farklı bir pencereden bakacak, büyük ve heyecan verici değişimler yaşayacağız.

Bu hareketli, hızlı ve tahmin edilemez enerjiden en çok fayda sağlayacak ve hayatı adeta "kolaylaşacak" ise 5 burç var.

İkizler burcu: Sizin döneminiz, sizin kurallarınız

Güneş'in burcunuza geçmesiyle kendinizi evinizde ve çok daha ferah hissedeceksiniz. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili İkizler!

İletişim gezegeniniz Merkür 1 Haziran’a kadar burcunuzda. Jüpiter de burcunuzda ilerleyerek size 12 yılda bir gelen o büyük şansı sunuyor. 1 Haziran'da Merkür, Venüs ve Jüpiter'in burcunuzda bir araya gelmesiyle (stellium) adeta bir çekim merkezine dönüşeceksiniz; fırsatları ve insanları zahmetsizce kendinize çekeceksiniz.

18 Haziran’a kadar Yengeç burcunda ilerleyen Venüs, para hanenize bolluk getiriyor. Yeni kazanç kapıları aralayabilir, güzellik ve konfora yönelik keyifli harcamalar yapabilirsiniz.

Mars’ın Boğa burcundaki seyri size içsel bir güç verirken, 31 Mayıs'taki Yay Dolunayı dikkatleri ikili ilişkilerinize ve partnerinize çekecek. 15 Haziran'da burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ay ise hayatınızda harika bir sıfırlama (reset) düğmesi görevi görecek.

Boğa burcu: Sosyalleşme ve yeni rutinler

İkizler dönemi sizin için de işlerin büyük ölçüde yoluna girdiği, hayatın hafiflediği bir süreç olacak.

Eylem gezegeni Mars, burcunuzda ilerliyor. Bu durum size isteklerinizin peşinden gitmeniz için muazzam bir enerji ve iddialılık verecek. Çevrenizi etkilemek ve network kurmak için harika bir dönemdesiniz.

İletişim yetenekleriniz oldukça netleşiyor. Sunmak istediğiniz bir proje veya fikir varsa, şimdi tam zamanı. 31 Mayıs’taki Yay Dolunayı sağlık, diyet veya iş rutinlerinizi düzenlemek için harika bir fırsat sunacak.

15 Haziran Yeni Ayı ile birlikte eski, size zarar veren alışkanlıklarınızdan tamamen özgürleşip derin bir nefes alabilirsiniz.

Yengeç burcu: Finansal ortaklıklar ve aşkta yeni boyutlar

Bu dönemde özellikle finansal konular ve yakın ilişkiler sizin için çok daha akıcı hale geliyor.

Merkür'ün para evinize girmesiyle birlikte maddi konular, yatırımlar ve maaş artışı gibi başlıklar gündeminizde olacak. Önemli finansal anlaşmalar yapabilirsiniz.

31 Mayıs’taki Yay Dolunayı eşinizin, ortağınızın veya şirketinizin bütçesine (ortak paralar) odaklanmanızı sağlayacak. Aynı zamanda burası yakınlık evi olduğu için mevcut ilişkinizi çok daha tutkulu ve samimi bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

15 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı, para evinizde yeni bir sayfa açıyor. Gelirlerinizde net bir artış veya bütçenizde rahatlama bekleyebilirsiniz.

Balık burcu: Yılın en eğlenceli ve romantik dönemi

Uzun zamandır yaşadığınız en keyifli, sosyal ve aşk dolu döneme girmeye hazır olun.

Şans gezegeni Jüpiter ve aşk gezegeni Venüs, neşe ve flört evinizde güçlerini birleştiriyor. Hayat sizin için çok daha kolay akacak. Eğer bekarsanız yeni biriyle tanışabilir, ilişkiniz varsa partnerinizle romantizmin doruklarına çıkabilirsiniz.

1 Haziran'da Merkür'ün de bu alana katılmasıyla odağınız tamamen yaratıcı projelere, hobilerinize ve hayattan keyif almaya kayacak.

İkizler burcundaki Güneş ev ve aile alanınızı aydınlatırken; arkadaşlarınızı evinizde ağırlamak, aile bağlarını güçlendirmek ve ev sıcaklığında sosyalleşmek size çok iyi gelecek.

Başak burcu: Kariyerde parlama ve seyahatler

Son aylarda çok yoğun çalıştınız ve yoruldunuz. İkizler dönemi size hak ettiğiniz ödülleri getirmeye geliyor.

Güneş, kariyer ve başarı evinizden geçiyor. Bu dönemde iş hayatınızda üstlerinizin dikkatini çekecek, takdir toplayacak ve yeni iş teklifleri alacaksınız. 14-15 Haziran Yeni Ayı ile birlikte kariyerinizde yepyeni bir projeye veya hayalinizdeki işe adım atabilirsiniz.

Jüpiter, Venüs ve Merkür'ün arkadaşlık evinizdeki güçlü desteği, bu ayı yılın en sosyal dönemi haline getiriyor. Yeni çevreler edinebilir, popülerliğinizi artırabilirsiniz.

Mars'ın seyahat ve eğitim evinizdeki transiti, önümüzdeki 30 gün içinde karşınıza ani seyahat fırsatları çıkarabilir. Dünyaya olan merakınız artarken, yeni bir eğitime başlamak için de harika bir enerji bulacaksınız.

31 Mayıs Yay Dolunayı ise evinizde yarım kalmış bir tadilatı, dekorasyon değişikliğini bitirmek veya aileyle vakit geçirmek için ideal bir zaman sunuyor.