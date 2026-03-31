Astroloji dünyasında sıklıkla iletişim sorunları, gecikmeler ve teknik aksaklıklarla ilişkilendirilen Merkür retrosu (gerilemesi) 20 Mart itibarıyla sona ermiş olsa da, astrologlar "retro sonrası gölge dönemi" adı verilen yeni bir sürecin başladığına dikkat çekiyor.

Uluslararası yaşam portallarına yansıyan son astrolojik analizlere göre, bu çalkantılı dönemden en çok etkilenecek grubun ise Balık burçları olduğu açıklandı.

'Retro Sonrası Gölge Dönemi' Tam Olarak Nedir?

Astroloji pratiğine göre, 26 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında yaşanan gerileme resmi olarak bitse de, sorunlar hemen ortadan kalkmıyor.

Stil.rs gibi yaşam portallarında yer alan analizlere göre, Merkür'ün düz hareketine başladıktan sonra eski hızına ve derecesine kavuştuğu bu 2 haftalık evreye "gölge dönemi" adı veriliyor.

Astrologlar, bu dönemde önceki haftalardan kalan çözümsüz durumların yeniden açılabileceğini; özellikle iletişim, belgeler ve sözleşmeler konusunda enerjinin hala "istikrarsız" olduğunu savunuyor.

Odak Noktası Balık Burcu

İddialara göre, gökyüzündeki bu geçişten en çok Balık burçları etkilenecek. Bunun temel nedeni ise tüm bu gerileme döngüsünün bizzat Balık burcu etkisinde gerçekleşmiş olması.

Glossy dergisinin astroloji bölümüne yansıyan detaylara göre; Balık burçlarının bu geçişin "kuyruğunu" en uzun süre hissedecek grup olduğu belirtiliyor.

Bu grubun geçmişten gelen mesajlar, belirsiz sinyaller ve içsel düşüncelerle boğuşabileceği; eski ikilemlerin ve çözülmemiş ilişkilerin tekrar gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

Astrolojik yorumlar, Balık burçlarının bu gölge evresinde kendilerini yanlış anlaşılmış hissedebileceğine veya düşüncelerini ifade etmekte zorlanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle astrologlar; özellikle aşk, kariyer veya finans gibi kritik konularda aceleci tepkiler vermekten kaçınılması ve sabırlı olunması gerektiği konusunda uyarıyor.