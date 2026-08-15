Nicole Kidman, 1990 yılında evlendiği ilk eşi Tom Cruise ile ilişkisinin kariyerini gölgede bırakabileceği konusunda önceden uyarıldığını yıllar sonra açıkladı.

“AŞIK OLDUM, EVLENMEK İSTİYORUM”

Kidman, Cruise ile evlendiğinde henüz 23 yaşındaydı. British Vogue'a konuşan oyuncu, kendisinden çok daha ünlü olan Cruise ile evlenmenin kariyerini olumsuz etkileyebileceğinin söylendiğini belirtti.

Kidman, bu uyarılara rağmen “Aşık oldum. Evlenmek istiyorum” diyerek kararından vazgeçmediğini anlattı.

HOLLYWOOD'UN GÖZDE ÇİFTİ OLDULAR

Çift, “Days of Thunder”, “Far and Away” ve “Eyes Wide Shut” filmlerinde birlikte rol aldı. Yaklaşık 10 yıl evli kalan Kidman ve Cruise, 2001 yılında boşandı.

Çift, evlilikleri sırasında Bella ve Connor adında iki çocuğu evlat edindi. Boşanmanın ardından çocuklar babalarıyla yaşamaya devam ederken Scientology inancını benimsedi.

Kidman ise 2018'de çocuklarının kendi kararlarını verme hakkına sahip olduğunu belirterek, “Bir anne olarak görevim onları sevmek” demişti.

KEITH URBAN İLE EVLİLİĞİ DE SONA ERDİ

Kidman, 2006 yılında müzisyen Keith Urban ile evlendi ve bu evlilikten iki kızı oldu. 19 yıl süren evlilikleri geçen yıl sona ererken boşanma işlemleri bu yılın ocak ayında tamamlandı.