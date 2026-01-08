2015-2017 yılları arasında 'Kiralık Aşk'ın kadrosunda yer alan Onur Büyüktopçu, dizinin ardından program sunuculuğuna soyunmuştu.

2017'den 2021'e kadar 'Yemekteyiz', 'Damat Bayıldı', 'Çarkıfelek' ve 'Gelinim Mutfakta' programlarının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu önceki akşam Kozyatağı'ndaki bir mekanım üçüncü yıl partisinde görüntülendi.

40 kilo verdiğini söyleyen Büyüktopçu, "Eski kıyafetlerimi terziye götürüp daraltıyorum. Devir ekonomi devri. Zayıflamanın da derdi ayrı. Sağlığım yerinde olsun, bana yeter" dedi.

"MİDE AMELİYATLARINA KARŞIYIM"

Onur Büyüktopçu daha önce yaptığı açıklamada "Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Salata yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım" ifadelerini kullanmıştı.