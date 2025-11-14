

36. Ankara Film Festivali önceki aklam Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'nde gerçekleşen törenle açıldı. Festival programı tanıtıldı ve sinema sanatına katkı sunan isimlere Onur Ödülleri takdim edildi. Onur Ödülleri oyuncular Rutkay Aziz ve Zuhal Olcay'a verildi.

Ödül konuşmasında Rutkay Aziz şunları söyledi:

"Soruyorlar bana 'Mutlu musun?' diye. Değilim, mutsuz bir ülkede niye mutlu olayım ki? Eşim, dostum, arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken hukuksuzluğun adaletsizliğin egemen olduğu koşullarda ben niye mutlu olayım?"

"Mutlu olmamın bir nedeni yok. Ama bir şey var umutluyum. Niye umutluyum biliyor musunuz? Bir ustanın söylediği gibi kadınlar katılmaksızın gerçek bir kitle hareketi olamaz."

"Bizim kadınlarımız, gençlerimiz, insanımız bu demokrasi ve barış mücadelesinde 'biz de varız' diyerek sesini çıkarıyorlar. Bunun için ben umutluyum."

"İnsanda en son umut ölür ama bizim umudumuz ölmeyecek. Evet, güneşli günleri göreceğiz, motorları da maviliklere süreceğiz."