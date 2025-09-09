Uzun süredir meslektaşı Onur Tuna ile aşk yaşayan oyuncu Yasemin Yazıcı 28 yaşına bastı.

Tuna, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Tuna, Yazıcı'ya "İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor" diye seslendi.

"TEŞEKKÜRLER ALPEREN DUYMAZ"

Öte yandan Yasemin Yazıcı, birkaç ay önce sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, Tuna ile Son Yaz dizisindeki rol arkadaşı Alperen Duymaz vesilesiyle tanıştıklarını "Teşekkürler Alperen Duymaz" diye belirtti.