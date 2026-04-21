Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişinin, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk işlemleri yapıldı.

İfadeleri alınan isimlerden Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi; 1 kişi için ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

NE OLMUŞTU? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıgüzel, Belediye Başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda 17 Nisan'da düzenlenen operasyonda Adıgüzel dahil 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...