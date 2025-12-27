Galatasaray'ın orta saha adayları listesinde ön plana çıkan isim Raphael Onyedika oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bu transferin önünde ise kritik bir engel bulunuyor. O da Şampiyonlar Ligi’nin devam etmesi… 24 yaşındaki orta sahanın takımı Club Brugge, Onyedika’yı Devler Ligi’ndeki geleceği netleşmeden bırakmak istemediğini sarı-kırmızılılara iletti. Galatasaray yönetimi ise Teknik Direktör Okan Buruk’un çok istediği oyuncu için bekleme kararı aldı.

İLK KRİTİK TARİH 20 OCAK

Club Brugge şu ana kadar geride kalan 6 maçta 4 puan topladı. 20 Ocak’ta Kairat’a konuk olacak Belçika ekibi, kazanırsa ilk 24’e kalma şansını son maça taşıyacak. 28 Ocak’ta Marsilya’ya puan kaybederse Devler Ligi’ne veda edecek. Bu durumda Onyedika’yı elden çıkarmaya hazır olan Club Brugge’ün bonservis beklentisi 25 milyon Euro. Aslan, pazarlıklarla 20 milyon Euro seviyesinde işi bitirmek istiyor.