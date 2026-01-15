Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig'de 19 Mayıs 2024 Pazar günü Rams Park Stadyumu’nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran ve taraf avukatları katıldı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.Duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş’ın fotoğrafını çekmesi üzerine hakkında tutanak tutuldu.

"TÜRK BAYRAĞI VE FENERBAHÇE BAYRAĞI ŞEREFTİR"

Müşteki Ali Çelikkıran "Ben kimseye bir şey yapmadım ama buna rağmen darp edildim. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum" dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sanık Mert Hakan Yandaş ise "Olay günü bayrağa yönelik hakaret ettikleri için bu olay meydana geldi. Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

1 YIL 4 AY 14 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme avukatların beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme sanıkların 'Haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.