Cem YILDIRIM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ABB soruşturmasında 1 Ocak 2021- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen toplam 234 adet konserden 130’u inceleniyor. 104 konserin de devam ettiği öğrenildi.

CHP lideri Özgür Özel’in, ABB ve Mansur Yavaş’a yönelik operasyon hazırlığı olduğunu 10 ay önce açıkladığı ortaya çıktı. Özel, 7 Kasım 2024 günü yaptığı açıklamada “Mansur Başkan için ‘Eşeleyin deşeleyin, bir şeyler bulun talimatı verildi’ dedi. Özel, ABB’deki operasyonu 8 saat önceden açıklayan eski başkan Melih Gökçek için de “Trolleri ile birlikte yoğunlaşan ateşi olduğunu” söylemişti.

TROLLER SALDIRIYOR

Özel sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Melih Gökçek’in trol ordularının, birtakım operasyon adamları ve hesaplarının şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza yoğunlaşan bir ateşi var. Mansur Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek bile duyulmamış hususları, talimatlarla, ‘Eşeleyin, deşeleyin aman bir şeyler bulun, ilişkilendirmeler yapın’ falan. Saraydan birilerinin ‘Aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni de bu işlere karıştırın’ diye bir yaklaşım olduğunu duydum.”

759 MİLYON ÖDENDİ

Belediye 130 konser için sanatçılar ile teknik ekip, ses ışık sahne düzeni hizmetlerine KDV hariç toplanı 759 milyon 148 bin 652 lira ödedi. Bilirkişiler, konserlerin piyasa rayicine uygun olmadığını ve 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğunu iddia ediyor.

HIRSIZ PANKARTI İNDİRİLDİ, PARSEL PARSEL’İ ASTILAR

Ankara’da önceki gün, belediye binasının karşısına asılan “Ankara’nın en büyük hırsızı” afişi, akşam “Parsel parsel” afişiyle değiştirildi.