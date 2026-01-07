Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis operasyonu kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen teknik sorumluların listesini de açıkladı.

Bir dönem Süper Lig'de gol kralı olan Gökhan Ünal ve 1. Lig'de iki kez gol kralı olan Taner Gülleri'nin de aralarında yer aldığı, PFDK'ye sevk edilen teknik sorumluların listesi şu şekilde:

https://www.tff.org/default.aspx?pageID=1294&ftxtID=49420

TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MENAJERLER DE AÇIKLANDI

TFF, bahis soruşturmasına dahil edilen menajerlerin de listesini açıkladı.

Aralarında Ali Cansun Begeçarslan, Cenk Ergün gibi tanıdık isimlerin de yer aldığı listenin tam şekli şu şekilde:

https://www.tff.org/default.aspx?pageID=1294&ftxtID=49421

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir."