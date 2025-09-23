Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından yapıldığı belirtilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyondan saatler önce yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti.

GÖKÇEK'TEN OPERASYONDAN 8 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in gece saat 12.35'te ve operasyondan 8 saat önce, "Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

Gökçek paylaşımında ayrıca, "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in ayrıca paylaşımı X hesabındaki profiline sabitlediği görüldü.

İşte o paylaşım:

HAZIR MISIN ANKARA?

HAZIR MISIN TÜRKİYE?

ANKARA’DA MİLYARLIK VURGUN PATLIYOR… pic.twitter.com/sAlhk9SRpY — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 22, 2025

"GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇTUR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Gökçek'in operasyondan saatler önce yaptığı paylaşıma dikkat çekerek, "Soruşturma gizliliği ayaklar altında" diyerek, "Ceza Muhakemesi Kanunu açık hükümler içeriyor Soruşturma aşaması gizlidir Dosyadaki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılması sürecin selameti için yasaktır Bu gizliliğin ihlali bizzat suçtur" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanal X paylaşımında şunları kaydetti:

"SİYASİ OPERASYONDUR"

"Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında son dakika haberiyle kamuoyuna yansıyan soruşturma daha resmi kaynaklar açıklama yapmadan 8 saat önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından duyurulmuştur

Bu tablo üç çıplak gerçeği ortaya koyuyor

1 Yargıdan bilgi sızdırılmıştır Bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliği ilkesine doğrudan aykırıdır

2 Yargı siyasete malzeme edilmiştir Bir yargı sürecinin başlaması bile beklenmeden siyasi bir aktörün propaganda aracına dönüştürülmesi hukuki değil siyasidir

3 Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ağır darbe almıştır Hukuk devleti ilkesinin temeli olan bağımsız yargı siyasi operasyonun aparatı haline getirilmiştir

Hukuk devletinde yargı kararları siyasetin ağzından değil bağımsız mahkemelerin kürsüsünden öğrenilir

Soruşturmanın gizliliği bir siyasetçinin sosyal medya hesabından delik deşik ediliyorsa bu dosya baştan sona siyasidir

Unutulmasın Yargı iktidarın sopası değil milletin adalet umududur Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır Siyasi operasyondur"

GÖKÇEK'TEN YENİ PAYLAŞIM

Gökçek operasyon sonrası yaptığı paylaşımda ise, "Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok" paylaşımında bulunurken şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir de konser vurgunları ile operasyon yapılmış...

Yapılması son derece doğal...

Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok...

O vurgun milyarlık vurgun.

Duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak...

Skandalın patlamasına

Az kaldı..."

SORU ŞTURMALAR GİZLİ DEĞİL Mİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Melih Gökçek'in operasyondan 7 saat önce yaptığı paylaşıma dikkat çekerek, "Melih Gökçek bu soruşturmayı 7 saat önce Türkiye ile paylaşıyor" dedi.