

Süleymancılar cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, cemaat lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Lider ve derneklere yönelik operasyonun ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti.

ÜMRANİYE'DE YENİ OPERASYON

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, imha edilmek amacıyla parçalanmış durumda olduğu belirtilen çok sayıda evrak ele geçirildi.

ANKARA'DA TOPLANDILAR

Operasyonların ardından Süleymancılar içerisinde de hareketlilik yaşandı. Cemaat mensupları, Ankara'da bulunan Millet Parkı'nda bir araya gelmeye başladı.Toplanan grup namaz kılıp dua etti. Kalabalığın giderek artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri parkta ve parkın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

'SESSİZ PROTESTO'

Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İlke Ankara'dan son gelişmeleri aktardı:

"Sabahın erken saatlerinde geldiler. Sadece Ankara'dan değil şehir dışından da destek vermek için gelenler oldu. Hemen karşı taraf emniyet müdürlüğü. Emniyetin içinde gözaltı devam ettiği için Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik. Gözaltılar devam ediyor... Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında bulunan Millet Bahçesi'nden tepkilerini gösterdi cemaate destek veren kişiler. Herhangi bir slogan atılmadı, sessiz bir yürüyüş oldu. Sessiz bir protesto olduğunu ifade edebiliriz. "